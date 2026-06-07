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Kaufpreis soll neu verhandelt werden

Köln kämpft um Verbleib von Simpson-Pusey

Autor: | Publiziert: 7 Juni, 2026 15:55
Köln kämpft um Verbleib von Simpson-Pusey

Der 1. FC Köln arbeitet weiter an einer festen Verpflichtung von Jahmai Simpson-Pusey. Der Innenverteidiger war zuletzt von Manchester City ausgeliehen und soll auch künftig für die Geissböcke auflaufen. Laut «Express» nähern sich beide Vereine bei den Gesprächen über die Zukunft des Defensivspielers an.

Problematisch bleibt allerdings die vereinbarte Kaufoption. Diese soll bei rund acht Millionen Euro liegen – eine Summe, die Köln derzeit als zu hoch bewertet. Vor allem, weil die erhofften Einnahmen durch einen Verkauf von Said El Mala bislang ausgeblieben sind. Deshalb versucht der FC aktuell, mit Manchester City eine niedrigere Ablöse auszuhandeln.

Ein wichtiger Pluspunkt für die Kölner: Simpson-Pusey soll selbst gerne am Rhein bleiben wollen. Der 19-Jährige fühlt sich offenbar wohl beim Bundesliga-Aufsteiger und kann sich einen dauerhaften Wechsel vorstellen. Sollte keine Einigung über eine reduzierte Ablöse erzielt werden, steht offenbar auch eine weitere Leihe im Raum. Diese Variante wird laut den Berichten als mögliche Alternative diskutiert.

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