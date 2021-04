Bestätigt: Köln feuert Markus Gisdol – Friedhelm Funkel übernimmt

Der 1. FC Köln zieht nach der 2:3-Niederlage gegen Mainz 05 die Reissleine und trennt sich von Trainer Markus Gisdol.

Dies bestätigen die Geissböcke am späten Sonntagabend. Kölns Geschäftsführer begründet die Trennung von Gisdol wie folgt: “Wir wollten das Spiel gegen Mainz unbedingt gewinnen. Obwohl die Leistung heute wieder gut war, haben wir keine Punkte geholt. Das war eine bittere Niederlage. Bis zum Saisonende sind es jetzt noch sechs Spiele, in denen wir unbedingt unser Ziel, den Klassenerhalt, erreichen wollen. Dafür müssen wir Ergebnisse erzielen. In dieser Hinsicht haben wir in den letzten Wochen stagniert. Mit einem Trainerwechsel wollen wir der Mannschaft für diese entscheidende Phase mit einer neuen Konstellation einen neuen Impuls geben.”

Wer zum neuen Cheftrainer ernannt wird, bestätigt der Bundesligist noch nicht. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird aber Friedhelm Funkel bis zum Saisonende einspringen. Der 67-Jährige stand bis Januar 2020 bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag. Er soll die Kölner nun vom Abstieg bewahren. Derzeit beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz drei Punkte.

psc 12 April, 2021 00:13