Der 1. FC Köln nimmt am Samstag die Vorbereitung auf die neue Saison auf – und muss auf gleich zwei Spieler verzichten. Offiziell wurde bekanntgegeben, dass zwei Akteure positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Wie der FC ausserdem gegenüber dem “Express” bestätigt, ist ein Mitglied des Funktionsteams betroffen.

Alle anderen Tests seien negativ ausgefallen. Die betroffenen Personen werden laut “Express” für zehn Tage von der Mannschaft isoliert. Um welche Profis es sich handelt, wird nicht überliefert.

Derweil sind Marcel Risse und Lasse Sobiech vom Trainingsbetrieb freigestellt worden, um Wechselgespräche mit Interessenten zu führen. Die buhlenden Klubs sind nicht bekannt.

Zwei #effzeh-Spieler sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Beide begaben sich in Absprache mit dem Gesundheitsamt direkt in häusliche Quarantäne. In den beiden Testrunden fielen alle anderen Tests negativ aus.

