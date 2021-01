Friedhelm Funkel über Köln-Gerüchte genervt

Friedhelm Funkel zeigt sich genervt über die Berichte, die ihn mit dem 1. FC Köln in Verbindung bringen.

Der 67-Jährige soll ein Kandidat für die mögliche Nachfolge von Markus Gisdol sein, der unter grossem Druck steht. Funkel will davon aber zurzeit nichts wissen: “Immer wieder wird mein Name mit Vereinen in Verbindung gebracht, die angeblich kurz vor einer Trainerentlassung stehen”, sagt er gegenüber der “Rheinischen Post”.

Der langjährige Bundesliga-Trainer weiter: “Das Problem dabei: Mit mir hat noch überhaupt kein Klub Kontakt aufgenommen. So war das beim FC Schalke 04, so ist das jetzt beim 1. FC Köln.” Funkel hatte seine Karriere vor Jahresfrist eigentlich für beendet erklärt, betonte jüngst aber, dass er sich eine Rückkehr ins Trainergeschäft nun doch vorstellen könnte.

psc 29 Januar, 2021 09:11