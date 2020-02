1. FC Köln: Horst Heldt erhält wohl neuen Vertrag

Kölns neuer Geschäftsführer Horst Heldt wird wohl schon bald mit einer Vertragsverlängerung “belohnt”.

Die Effzeh-Bosse sind mit der Arbeit des 50-Jährigen zufrieden und könnten den bis 2021 gültigen Kontrakt um zwei weitere Jahre bis 2023 ausdehnen. Bedingung dafür ist allerdings der Klassenerhalt in der 1. Bundesliga. Horst Heldt trat sein Amt in Köln gemeinsam mit dem neuen Trainer Markus Gisdol im November des vergangenen Jahres an. Nach einem schwachen Saisonstart hat sich die Mannschaft mittlerweile auf den 14. Tabellenplatz verbessert.

Sollte der Klassenerhalt gelingen, werden unmittelbar nach Saisonende wohl Gespräche mit Heldt geführt, die in der Verlängerung des Kontrakts münden sollen.

psc 19 Februar, 2020 12:05