Kaffee-Jubel von Köln-Torjäger Modeste hat kein Nachspiel

Anthony Modeste kommt nach seinem umstrittenen Kaffee-Jubel im Bundesliga-Spiel gegen Arminia Bielefeld ohne Strafe davon. Der DFB hat das Verfahren eingestellt.

Der DFB-Kontrollausschuss habe das Verfahren gegen Anthony Modeste mit Zustimmung des Sportgerichts eingestellt, erklärte der Verband am Dienstag. Der Stürmer des 1. FC Köln war nach seinem Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 gegen Arminia Bielefeld am 32. Spieltag in der 43. Minute hinter das Tor gelaufen, holte eine Tüte des von ihm produzierten Kaffees raus, hielt diese in die Kamera und warf die anschliessend in die Zuschauermenge.

Modeste habe damit nur Gutes tun wollen. “Ich vergesse nie, wo ich herkomme”, sagte der Franzose, der auch nach dem Schlusspfiff noch Kaffee-Pakete an Zuschauer verteilte: “Das war ein kleines Dankeschön, weil die Fans uns immer unterstützen. Also habe ich ein bisschen Kaffee geschenkt. Mein Trikot kann ich nicht geben.” Vom DFB lautet es dazu weiter: “Modeste wurde aufgefordert, derartiges sportrechtswidriges Verhalten zukünftig zu unterlassen und darauf hingewiesen, dass er im Wiederholungsfall mit einer Anklageerhebung vor dem DFB-Sportgericht zu rechnen habe.”

adk 10 Mai, 2022 14:16