Der Karneval ist schuld an Kölns Formkrise

Der Karneval hat der Mannschaft des 1. FC Köln offenbar nicht gut getan.

Dieser Meinung ist nicht irgendwer, sondern der Trainer der Mannschaft. Steffen Baumgart sagt vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund auf einer Pressekonferenz: «Ich will keinem in Köln zu Nahe treten. Aber ich habe beim FC jetzt meine Erfahrungen mit dem Karneval gemacht und ich kann abschliessend sagen: Das hat uns nicht gut getan. Das muss ich definitiv feststellen.» In vier Spielen resultierte für den Effzeh seit Ende der Karnevalsaison lediglich ein Pünktchen. Tore erzielten die Kölner überhaupt keine mehr.

Baumgart führt aus: «Ob es die Erkältungen waren, oder einige Veranstaltungen, die alle sicherlich sehr gut waren und dazu gehören – in der Zukunft werde ich versuchen, einiges anders zu machen.» Das klingt danach, dass es für die Profis künftig ein Karnevals-Verbot geben könnte.

psc 16 März, 2023 15:17