Kölns Torjäger Anthony Modeste weckt Interesse bei den Saudis

Der 12-fache Saisontorschütze Anthony Modeste vom 1. FC Köln weckt Begehrlichkeiten in Saudi-Arabien.

Wie “Transferamrkt.de” und die saudische Zeitung “Arriyadiyah” berichten, zeigt Al-Hilal Riad Interesse am 33-jährigen Franzosen, der sich in dieser Saison sehr formstark präsentiert. Der Klub soll bereits eine Anfrage abgegeben haben. Modeste kehrte 2018 nach einem letztlich verunglückten Abenteuer in China zum Effzeh zurück und steht dort bis 2023 unter Vertrag. Welche Ablöse sein Klub fordert und ob sich Modeste den Gang nach Saudi-Arabien zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt vorstellen kann, ist offen.

psc 18 Januar, 2022 15:15