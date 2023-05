Köln-Trainer Steffen Baumgart verlängert den Vertrag

Der 1. FC Köln setzt die Zusammenarbeit mit Trainer Steffen Baumgart fort.

Der 51-Jährige ist seit Sommer 2021 Cheftrainer beim Effzeh und hat sich mit seiner Mannschaft in der Bundesliga etabliert. In dieser Saison nahm das Team sogar in der Conference League teil. Baumgart hat seinen ursprünglich bis 2024 gültigen Vertrag nun um ein Jahr bis 2025 verlängert.

«Wir haben im letzten Jahr eine klare Absprache getroffen: Wenn es für alle Seiten passt, verlängern wir den Vertrag um ein weiteres Jahr. Das steht für mich ausser Frage. Warum? Weil es mir einfach viel Spass macht, für den FC und mit meinem Team zu arbeiten. Das sieht man jeden Tag. Wir haben immer von einem Weg gesprochen, und ich bin davon überzeugt, dass dieser noch nicht zu Ende ist. Wir können hier noch viel erreichen», wird der Trainer anlässlich der Vertragsverlängerung zitiert.

🤩 𝐒𝐁𝟕𝟐 #𝟐𝟎𝟐𝟓 📃🖊️ Steffen Baumgart und der #effzeh setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Unser Cheftrainer verlängert seinen laufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2025. Es bleibt laut am Geißbockheim! 🗣️🤩 Meldung 👇 https://t.co/75DPxV725T pic.twitter.com/TVBkvAHTOe — 1. FC Köln (@fckoeln) May 10, 2023

psc 10 Mai, 2023 11:35