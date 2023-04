Kölns Kapitän Jonas Hector tritt zurück

Kölns Kapitän Jonas Hector hat sich für das Ende seiner Aktivkarriere zum Saisonende entschieden.

Laut «Bild» hat der 32-jährige Abwehrspieler seinen Teamkollegen die Entscheidung im Anschluss an den 3:1-Sieg gegen Hoffenheim am Samstag noch in der Kabine mitgeteilt. Hector habe daraufhin minutenlangen Applaus erhalten.

Die Verantwortlichen des 1. FC Köln versuchten lange, den Ex-Nationalspieler von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen. Diese findet nun aber nicht statt. Hector möchte in erster Linie mehr Zeit mit der Familie verbringen. Zudem habe ihm das abgezockte Profi-Geschäft eher wenig zugesagt.

Hector hat seine gesamte Profikarriere beim 1. FC Köln verbracht.

psc 23 April, 2023 15:45