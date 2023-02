Krösche schwärmt von Frankfurt-Kandidat Skhiri

Ellyes Skhiri zeigt im Trikot des 1. FC Köln starke Leistungen – ausgerechnet auch gegen Eintracht Frankfurt. Die Hessen sollen über einen Transfer nachdenken. Sportvorstand Markus Krösche macht eine Andeutung.

Der Vertrag von Ellyes Skhiri läuft beim 1. FC Köln zum Saisonende aus. Bislang hat der 27-jährige Mittelfeldspieler diesen nicht verlängert – und könnte es dabei belassen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge denkt Eintracht Frankfurt darüber nach, sich daraus einen Vorteil zu verschaffen.

Passen dazu traf Skhiri am Sonntag beim 3:0-Sieg der Kölner in der Bundesliga gegen die Eintracht doppelt. «Ein guter Spieler», so Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche laut «Sport1» über den potenziellen Neuzugang der SGE. Ob er denn kommende Saison in Frankfurt aufläuft, bleibt aber noch abzuwarten.

adk 13 Februar, 2023 12:24