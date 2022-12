Mark Uth soll trotz neuerlicher Operation in Köln verlängern

Torjäger Mark Uth musste sich wegen anhaltenden Schambein- und Leistenproblemen erneut operieren lassen. Sein Verein 1. FC Köln plant aber langfristig mit dem 31-Jährigen.

Nach Angaben des «kicker» möchte der Bundesligist den zum Saisonende auslaufenden Kontrakt mit dem Stürmer verlängern. Dies bestätigt Geschäftsführer Christian Keller auch öffentlich. Auch wenn Uth verletzungsbedingt «diese Saison leider nicht so helfen konnte, wie das alle wollten. Aber das ist keine Problematik, die ein Karriereende bedeutet.»

Gespräche über eine Vertragsverlängerung sollen bereits aufgenommen worden sein. In der vergangenen Saison bestritt Uth 30 Ligaspiele und steuerte mit fünf Toren und acht Assists massgeblich zum Einzug des Effzeh in die Conference League bei.

Auch Kölns Trainer Steffen Baumgart macht gegenüber «Bild» keinen Hehl aus den Plänen des Klubs: «Mark weiss, dass der Verein und wir als Trainerteam auch im nächsten Jahr gerne mit ihm arbeiten möchten, weil er seine Qualität hat. Dass ein Spieler mal so ein Jahr hat, ändert ja nichts an seiner Qualität. Wenn Mark gesund ist, kann er uns noch eine ganze Menge Positives bringen. Deswegen ist es so, dass wir gerne wollen, dass er bleibt.»

psc 12 Dezember, 2022 14:08