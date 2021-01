Max Meyer kehrt in die Bundesliga zurück

Der frühere Schalke-Profi Max Meyer kehrt mit sofortiger Wirkung in die Bundesliga zurück und heuert beim 1. FC Köln an.

Der 25-Jährige löste seinen Vertrag bei Premier Ligist Crystal Palace vor knapp zwei Wochen auf und ist somit bei seiner Klubwahl frei und kostet keine Ablöse. Meyer hat sich nun für ein Angebot des 1. FC Köln entschieden. Der offensive Mittelfeldspieler soll die Kreativität im Spiel des Tabellen-16. erhöhen.

“Der Wechsel zum FC wurde nur möglich, weil Max uns in finanzieller Hinsicht extrem entgegengekommen ist. Er kann im Mittelfeld auf mehreren Positionen zum Einsatz kommen, ist spielintelligent, sehr ballsicher und sucht selbst gerne den Abschluss. Das will Max bis zum Saisonende bei uns einbringen und seine Qualitäten in der Bundesliga wieder unter Beweis stellen”, sagt Kölns Geschäftsführer Horst Heldt.

Der #effzeh verpflichtet Max #Meyer bis zum Saisonende. Herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands, Max!🔴⚪ https://t.co/nxpqik2XWL — 1. FC Köln (@fckoeln) January 27, 2021

psc 27 Januar, 2021 12:21