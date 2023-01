Neuzugang beim 1. FC Köln: Leart Paqarada unterschreibt

Der 1. FC Köln verpflichtet im Hinblick auf die kommende Saison St. Paulis Linksverteidiger Leart Paqarada.

Der 28-Jährige wechselt ablösefrei zum Bundesligisten und unterschreibt da einen Vertrag bis 2026. Leart Paqarada sagt zu seinem Wechsel: «Ich bin unglaublich stolz, ab kommender Saison das FC-Trikot tragen zu dürfen. Eine ganze Stadt, die diesen Verein mit voller Emotion lebt und liebt. Zurückzukehren in die Stadt, in der ich gross geworden bin und die für mich immer Heimat bedeutet hat, ist für mich ein unbeschreibliches Gefühl. Ich kann es kaum erwarten, das erste Mal in Müngersdorf aufzulaufen. Doch bis dahin liegt mein voller Fokus auf dem FC St. Pauli, dem ich sehr viel zu verdanken habe und bei dem ich immer positiv in Erinnerung bleiben möchte.»

New boy in town 👀 Leart Paqarada wechselt zur neuen Saison ablösefrei vom FC St. Pauli zum #effzeh. Der Linksverteidiger hat einen Vertrag bis 30. Juni 2026 unterschrieben. Wir freuen uns schon auf dich, Leart! 😍 pic.twitter.com/1lBc29MYHE — 1. FC Köln (@fckoeln) January 23, 2023

psc 23 Januar, 2023 11:16