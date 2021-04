Offiziell: Friedhelm Funkel übernimmt beim Effzeh

Der 1. FC Köln bestätigt das Engagement von Friedhelm Funkel. Der 67-Jährige tritt die Nachfolge des entlassenen Markus Gisdol an.

Funkel wird die Mannschaft bis zum Saisonende trainieren. Er war bei den Geissböcken bereits zwischen Februar 2002 und Oktober 2003 aktiv und kehrt nun zurück.

“Friedhelm hat nicht nur grosse Erfahrung, sondern ist auch mit solchen Situationen absolut vertraut. Er wird unsere Mannschaft bis zum Saisonende führen, mit dem Ziel, den Klassenerhalt zu erreichen. Er hat die Souveränität, die es jetzt braucht, um in dieser Phase einen neuen Impuls zu geben, die notwendige Ruhe zu bewahren und unser Team auf die wichtigen verbleibenden sechs Spiele einzustellen”, sagt FC-Geschäftsführer Horst Heldt.

“Ich habe den FC in den vergangenen Wochen intensiv verfolgt und ein gutes Gespräch mit Horst geführt. Die Mannschaft hat zuletzt gute Leistungen gezeigt, sich aber nicht belohnt. In der Zusammenarbeit mit den Jungs gilt es ab sofort, mit dem gleichen Einsatz die notwendigen Punkte zu holen, um in der Liga zu bleiben. Ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen können”, sagt der neue FC-Cheftrainer Friedhelm Funkel.

Der #effzeh hat einen neuen Cheftrainer. Bis zum Saisonende übernimmt Friedhelm Funkel.https://t.co/ve0C8WGXpi — 1. FC Köln (@fckoeln) April 12, 2021

psc 12 April, 2021 11:36