Perfekt: Der HSV schnappt sich Simon Terodde

Der Hamburger SV nimmt Stürmer Simon Terodde vom 1. FC Köln unter Vertrag.

Der 32-jährige Angreifer unterzeichnet bei den Hanseaten einen Vertrag für eine Saison. Eine Ablösezahlung wird nicht fällig. In der vergangenen Saison erzielte Terodde in 23 Ligaspielen drei Treffer. Die neue Saison wird er in der 2. Bundesliga bestreiten.

Der Offensivspieler freut sich auf die neue Herausforderung: “Der Kontakt bestand schon länger, am Ende waren aber die Gespräche mit dem Trainer ausschlaggebend. Die Entscheidung für den HSV ist mir danach leichtgefallen.”

Jetzt ist es offiziell! Alle Infos zu unserem Neuzugang gibt's hier ➡ https://t.co/7ADWW2oyum#nurderHSV #Terodde — Hamburger SV (@HSV) August 20, 2020

psc 20 August, 2020 16:42