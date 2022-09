Späte Verkündung: Köln verpflichtet kroatischen Verteidiger Nikola Soldo

Der 1. FC Köln hat am Deadline Day den kroatischen Verteidiger Nikola Soldo unter Vertrag genommen.

Der Bundesligist verkündet die Ankunft des 21-jährigen Abwehrspielers erst am Freitag. Abgewickelt wurde der Deal aber noch rechtzeitig vor der Transfer-Deadline am Donnerstagabend. Nikola Soldo war zuletzt noch in seiner Heimat bei Lokomotiva Zagreb unter Vertrag und unterschreibt beim Effzeh nun bis 2025. Der Rechtsfuss ist der Sohn des früheren Kölner Trainers Zvonimir Soldo.

Der neue Kölner Verteidiger soll den Ausfall von Julian Chabot auffangen. FC-Geschäftsführer Christian Keller sagt: “Nach unseren verletzungsbedingten Ausfällen haben wir uns dazu entschlossen, noch einmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Mit Nikola haben wir eine gute Option für unsere Defensive gefunden. Er ist technisch stark, robust und kommt mit Spielrhythmus zu uns. Natürlich bedeutet der Wechsel in die Bundesliga einen Sprung für Nikola. Den trauen wir ihm auf jeden Fall zu.”

Soldo freut sich auf seine Aufgaben: “Es war immer mein Ziel, einmal in Deutschland zu spielen, eine der grössten Fussball-Ligen der Welt, wo mein Vater auch zehn Jahre gespielt hat. Er hat mir schon viel über den FC erzählt. Ich weiss, dass der 1. FC Köln ein Klub mit grosser Tradition und sehr leidenschaftlichen Fans ist. Genau wie der FC habe auch ich grosse Ambitionen.”

Nikola Soldo wechselt zum #effzeh. 🤩🙌 Unser Neuzugang war bereits heute Vormittag am Geißbockheim und wurde der Mannschaft vorgestellt. Herzlich willkommen, Nikola! 👋 Alle Informationen 👇https://t.co/OZMIJFvaRE — 1. FC Köln (@fckoeln) September 2, 2022

psc 2 September, 2022 14:03