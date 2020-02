Topklubs werben um FC-Talent Jakobs

Ismail Jakobs gehört seit Wochen zu den Bundesliga-Überfliegern. Sein Senkrechtstart weckt offenbar andernorts Begehrlichkeiten. Gleich mehrere Klubs sollen es auf den Flügelspieler des 1. FC Köln abgesehen haben.

In den ersten Wochen der Saison war es für Ismail Jakobs nicht möglich, für Furore zu sorgen – ein Muskelbündelriss setzte den Ambitionierten des 1. FC Köln ausser Kraft. Der neue Trainer Markus Gisdol plant derweil fest mit Jakobs, der es mit Leistung zurückzahlt.

Mit zwei Toren in den jüngsten Spielen hat Jakobs Anteil an dem Aufschwung der Kölner, die fünf ihrer letzten sechs Bundesliga-Spiele gewonnen haben. Wie die “Daily Mail” berichtet, strecken mit Tottenham Hotspur, Leicester City und der AS Rom gleich drei internationale Topklubs ihre Fühler nach Jakobs aus.

Einen Abgang ihres Juwels müssen die Kölner aber vorerst nicht fürchten. In der “Bild” sagt Jakos über seine Zukunft: “Ich bin glücklich hier, sehe keinen Grund, den Verein zu verlassen. Ich habe hier meine Familie und Freunde um mich rum. Und ich bin dem FC dankbar, dass ich eine Chance bekommen habe.” Jakobs’ Vertrag läuft 2021 aus.

aoe 16 Februar, 2020 11:52