Goalie Stefan Ortega lehnt Verlängerung ab

Arminia Bielefelds Keeper Stefan Ortega lehnt eine Vertragsverlängerung zum jetzigen Zeitpunkt ab.

Der 28-Jährige spielt seit vier Jahren für die Arminen und hat den Aufstieg in die Bundesliga mitgeprägt. Auch in der neuen Saison wird Ortega als klare Nummer 1 seines Teams walten. Vertraglich ist er nur noch bis 2022 an die Arminia gebunden. Und dabei wird es vorderhand auch bleiben, wie er dem “kicker” klarstellt: “Es kommt für mich gerade nicht infrage. Ich muss mich jetzt nicht in eine Situation bringen, die meinen Markt vielleicht verschlechtert. Ich kann es aus Vereinsseite verstehen, die Spielerseite aber muss man auch versuchen zu verstehen.”

Ortega sieht sich nicht unter Druck. Man wird “sehen, ob wir eine Lösung finden oder nicht. Es ist nicht die Baustelle, die ich in den nächsten zwei Monaten bearbeiten muss.” Der Goalie spricht auch davon, “etwas anderes zu machen. Ich würde gerne noch einmal international spielen.” In diesem Sommer stand er zwischenzeitlich auch beim FC Bayern im Gespräch.

psc 23 Juli, 2021 09:28