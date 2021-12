Offiziell: Gonzalo Castro kehrt in die Bundesliga zurück

Mittelfeldspieler Gonzlo Castro heuert bei Arminia Bielefeld an.

Der Bundesligist macht die Verpflichtung des 34-Jährigen am Dienstag offiziell. Castro unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf eine Verlängerung, falls dem Klub der Klassenerhalt gelingt. “Es fanden viele gute Gespräche statt und es kam das Gefühl auf, dass Arminia einen erfahrenen Spieler braucht – das kann ich auf jeden Fall geben”, wird der Routinier nach seiner Verpflichtung zitiert. “Ich möchte der Mannschaft damit in den Spielen, die noch kommen werden, helfen. Die Zeit ist sehr kurz, es wird sehr intensiv werden. Mit vielen Gesprächen und vielen Trainingseinheiten auf dem Platz wird es darum gehen, die Stärken der Jungs voranzutreiben, damit es in den kommenden Spielen hoffentlich so weitergeht wie gegen Bochum und Leipzig.”

Castro war bis im Sommer beim VfB Stuttgart aktiv. Seither war er vereinslos und hielt sich privat fit. Er trainierte zwischenzeitlich auch bei Drittligist Viktoria Köln mit.

Herzlich Willkommen bei Arminia Bielefeld, Gonzalo Castro! 🥳 Der 34-jährige Mittelfeldspieler unterzeichnete am Dienstag einen Vertrag bis zum Ende der aktuellen Saison plus Option. Castro läuft zukünftig mit der Rückennummer 7️⃣ für uns auf ⚽#immerdabei pic.twitter.com/se7IQqnk4u — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) December 21, 2021

psc 21 Dezember, 2021 16:45