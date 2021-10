Abgang von Wirtz? Völler macht klare Ansage

Florian Wirtz ist derzeit der Hingucker schlechthin bei Bayer Leverkusen. Mit Rudi Völler macht jedoch der Sportdirektor der ‘Werkself’ eine klare Ansage zur Zukunft des Offensivtalents.

“Da muss keiner anfragen. Florian ist bei uns sehr gut aufgehoben”, sagte Rudi Völler der “Bild am Sonntag” auf die Zukunft von Florian Wirtz angesprochen. “Als vor ein paar Wochen das Gerücht verbreitet wurde, dass es in dem Vertrag bis 2026 eine Ausstiegsklausel gibt, habe ich das sofort klargestellt”, so der Manager des Bundesligisten.

Der 61-Jährige betonte: “Bis auf Bayern wird es bei allen Bundesliga-Vereinen immer eine Schmerzgrenze geben. Bei Florian Wirtz stellt sich die Frage aber jetzt gar nicht. Noch mal: Der Junge ist erst 18 Jahre alt. Selbst wenn er in drei Jahren wechseln sollte, wäre er dann erst 21.” Der Weltmeister von 1990 sei sich “ganz sicher”, dass der Youngster auch in der Saison 2022/2023 für Leverkusen spielen werde.

adk 17 Oktober, 2021 12:41