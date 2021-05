In der Bundesliga begehrt: Die Ablösesumme für Seoane steht fest

YB-Coach Gerardo Seoane steht in Bern noch bis 2023 unter Vertrag. Ein Abgang in diesem Sommer ist aber möglich. Der Preis für den 42-Jährigen steht fest.

Laut “Blick” verfügt Seoane über eine Ausstiegsklausel in Höhe von gut 1 Mio. Franken. Diese Summe müssten interessierte Klubs also hinblättern. Nicht bekannt ist, ob die Ausstiegsklausel nur bis Ende Mai oder darüber hinaus Gültigkeit hat. Der Schweizer Trainer mit spanischen Wurzeln wird wie schon vor Jahresfrist vor allem in der Bundesliga heiss gehandelt. Sowohl bei Bayer Leverkusen wie auch bei Eintracht Frankfurt wird sein Name immer wieder ins Spiel gebracht, wobei auch andere Kandidaten aufgezählt werden.

Seoane betonte am vergangenen Wochenende, dass es ihm in YB gefällt, er einen Wechsel aber nicht ausschliesst, falls das Gesamtpaket passt.

psc 13 Mai, 2021 14:04