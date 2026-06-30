Atlético bestätigt die Ankunft von Alejandro Grimaldo

Die Rückkehr des spanischen Linksverteidigers Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen in die Heimat ist perfekt.

Atlético Madrid bestätigt am Dienstag die Ankunft des 30-jährigen Nationalspielers. Die Rojiblancos zahlen für seine Dienste 20 Millionen Euro Ablöse. Grimaldo stand in Leverkusen insgesamt während drei Jahren unter Vertrag.

Die Ausbildung genoss der Linksfuss einst beim FC Barcelona. Den Durchbruch bei den Profis schaffte er schliesslich in Portugal bei Benfica.

In Leverkusen zählte er während der letzten drei Jahre zu den absoluten Leistungsträgern. Insbesondere zeichnete er sich immer wieder als hervorragender Freistossschütze aus.