Barça bietet drei Spieler im Tausch für Kai Havertz

Der FC Barcelona zählt zur Reihe der Topklubs, die sich um Leverkusens deutschen Nationalspieler Kai Havertz bemühen. Die Katalanen bieten dem Bundesligisten verschiedene Spieler zum Tausch.

Laut “Sport 1” wird der La Liga-Klub, der in diesem Sommer ausserdem vor der Verpflichtung von Miralem Pjanic von Juventus und Lautaro Martinez von Inter Mailand steht, nicht in der Lage sein, die ausgerufene Ablöse von 100 Mio. Euro für Kai Havertz zu zahlen. Deshalb werden Spieler im Tausch angeboten: Die Rede ist einerseits von Rechtsverteidiger Emerson (21), der ohnehin im Fokus von Leverkusen stehen soll und derzeit an Betis Sevilla ausgeliehen ist.

Zudem könnten Carles Alena (22, ebenfalls an Betis ausgeliehen) oder Marc Cucurella (21, bei Getafe platziert) in den Deal eingebunden werden.

Ob sich Havertz und auch Leverkusen für die Offerte des spanischen Spitzenklubs entscheiden, steht noch in den Sternen. Mit Real Madrid, Manchester United, Chelsea und dem FC Bayern blicken zahlreiche weitere Topklubs auf den Spielgestalter, der noch bis 2022 an Bayer gebunden ist.

psc 14 Mai, 2020 09:56