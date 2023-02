Bayer Leverkusen umgarnt Benficas Alejandro Grimaldo

Bayer Leverkusen blickte sich auf dem Transfermarkt bereits im Winter nach Linksverteidigern um. Letztlich kam es aber zu keiner Einigung. Im Hinblick auf die kommende Saison steht Benficas Spanier Alejandro Grimaldo im Fokus.

Laut «kicker» ist der 27-Jährige mit Vergangenheit beim FC Barcelona ein veritables Transferziel für die Werkself. In der linken Abwehr will sich der Bundesligist unbedingt verstärken. Grimaldo wird dabei als sinnvolle Verstärkung angesehen. Was den Spanier besonders attraktiv macht: Sein Vertrag bei Benfica läuft zum Saisonende aus. Dies lockt allerdings auch andere Interessenten, weshalb eine Grimaldo-Verpflichtung wohl ziemlich teuer wird.

psc 3 Februar, 2023 15:21