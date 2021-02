Bayer Leverkusen droht Abgang von zwei Topspielern

Bayer Leverkusen könnte im Sommer einen Aderlass erleben: Gleich zwei Topstürmer werden von anderen Vereinen umgarnt.

Namentlich geht es um Lucas Alario (28) und Leon Bailey (23). Die beiden Angreifer geben in der Offensive derzeit mit den Ton an. Laut “Sport Bild” steht aber alles andere als fest, ob sie dies in der kommenden Spielzeit auch noch tun.

Alario ist nur noch bis 2022 an die Werkself gebunden. Sollte er nicht verlängern, böte sich im Sommer sogar letztmals die Möglichkeit für dicke Transfereinnahmen. Bereits im vergangenen Sommer wurde längere Zeit über einen Transfer spekuliert.

Dasselbe trifft auch auf Bailey zu, der noch bis 2023 unter Vertrag steht. Sollte ein Interessent 40 Mio. Euro Ablöse hinlegen, könnte Leverkusen einschlagen.

Alario kommt in dieser Bundesliga-Saison bislang auf acht Treffer, Bailey auf deren fünf.

psc 10 Februar, 2021 14:47