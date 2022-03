Bayer Leverkusen hat Nachfolger für Moussa Diaby im Blick

Moussa Diaby hat sich im Trikot von Bayer Leverkusen zum französischen Nationalspieler gemausert und wurde von Didier Deschamps auch für die März-Länderspiele wieder berücksichtigt. Gleich drei Klubs aus der Premier League klopfen bei ihm an. Einen möglichen Nachfolger hat der Bundesligist bereits im Blick.

Nach Angaben von “Sport 1” handelt es sich dabei um Manchester United, Arsenal und Newcastle. Diaby ist noch bis 2025 an Leverkusen gebunden. In dieser Saison sind dem 22-jährigen Flügelstürmer in 33 Pflichtspielen bereits 16 Treffer und neun Assists geglückt.

Über eine Ausstiegsklausel verfügt der blitzschnelle und dribblingstarke Angreifer nicht. Als Ablöse stehen 60 Mio. Euro im Raum. Mit Carles Perez von der AS Roma steht bereits ein potentieller Nachfolger im Blickfeld von Leverkusen.

psc 17 März, 2022 17:14