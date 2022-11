Bayer Leverkusen schielt auf West Ham-Verteidiger Vladimir Coufal

Bayer Leverkusen ist auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger. Im Fokus steht nun der Tscheche Vladimir Coufal.

Der 30-Jährige schnürt seine Schuhe seit zwei Jahren für West Ham United und ist beim Premier League-Klub auf der rechten Abwehrseite gesetzt. Laut «Sky» beschäftigt sich Bayer Leverkusen mit Coufal. Die rechte Abwehrseite könnte neu besetzt werden. Jeremie Frimpong (21) kommt inzwischen häufig in offensiverer Ausrichtung zum Zug. Das Vertrauen in Timothy Fosu-Mensah (24) gilt als nicht allzu gross. Deshalb soll ein neuer Mann her. Coufal ist nur noch bis Saisonende an die Hammers gebunden, allerdings verfügen die Londoner über eine Option zur Verlängerung um zwei Jahre.

