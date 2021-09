Bayer Leverkusen verlängert mit Abwehrspieler Jonathan Tah

Abwehrspieler Jonathan Tah plant auch die nächsten Jahre bei Bayer Leverkusen.

Der 25-jährige Innenverteidiger dehnt seinen ursprünglich bis 2023 gültigen Kontrakt um zwei weitere Spielzeiten aus. Tah spielt mittlerweile seit mehr als sechs Jahren für die Werkself. Zur Vertragsverlängerung sagt er: “Ich fühle mich in diesem Klub unheimlich wohl. Als ich 2015 als sehr junger Spieler nach Leverkusen gekommen bin, hatte ich die besten Voraussetzungen, mich zu entwickeln und zu dem Profi zu werden, der ich heute bin. Schon früh in meiner Karriere konnte ich mit Bayer 04 international spielen und habe dadurch auch den Weg in die Nationalmannschaft gefunden. Wir hatten immer gute Spieler. Aber gerade jetzt habe ich das Gefühl, dass in Leverkusen etwas Besonderes entsteht. Ich glaube an dieses Team, an diesen Klub und sehe für uns die Chance, etwas Außergewöhnliches zu erreichen.”

psc 28 September, 2021 15:06