Bayer-Schock: Palacios fehlt “nur” drei Monate

Exequiel Palacios verletzte sich bei einem Spiel der argentinischen Nationalmannschaft so schwer, dass er Bayer Leverkusen fast ein Jahr fehlen wird.

Das 1:1 zwischen Argentinien und Paraguay ging für Exequiel Palacios schon nach einer halben Stunde folgenschwer zu Ende. Der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen wurde von Angel Romero brutal gefoult und musste daraufhin unter Tränen ins Spital gebracht werden.

Der argentinische Verband gab wenig später bekannt, dass sich Palacios einen Bruch an den Querfortsätzen der Lendenwirbelsäule zugezogen hat. Es wird mit einer Ausfallzeit von mindestens zehn Monaten gerechnet. Damit ist die Saison für den 22-Jährigen vorzeitig beendet.

Leverkusen hatte sich erst im Januar dieses Jahres mit Palacios verstärkt und 17 Millionen Euro an River Plate überwiesen. Insgesamt 13 Einsätze in allen Wettbewerben stehen bisher zu Buche. Ein weiterer wird so schnell nicht dazukommen.

Update: Inzwischen haben sich auch die Leverkusener gemeldet. Der Bundesligist gibt “Entwarnung” und geht lediglich von einer Pause von drei Monaten aus.

Gute Besserung, Pala! 🙏 Exequiel #Palacios erlitt im gestrigen WM-Qualispiel mit @Argentina gegen Paraguay (1:1) Frakturen dreier Querfortsätze im Bereich der Lendenwirbelsäule und wird der #Werkself voraussichtlich 3 Monate nicht zur Verfügung stehen. #FuerzaPala | #Bayer04 pic.twitter.com/2IcguzdEew — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) November 13, 2020

