Bestätigt: Bayer Leverkusen holt Fosu-Mensah von ManUtd

Bayer 04 Leverkusen hat Abwehrspieler Timothy Fosu-Mensah verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt von Manchester United zum Bundesligisten und unterschreibt bis 2024.

Der Transfer von Timothy Fosu-Mensah ist Bayer 04 Leverkusen geglückt. Wie der Bundesliga-Vertreter am Mittwochnachmittag bestätigt, wechselt der Niederländer mit sofortiger Wirkung von Manchester United unters Bayer-Kreuz.

Sport-Geschäftsführer Rudi Völler sieht in dem Verteidiger, der in der Jugend von Ajax Amsterdam ausgebildet worden ist, “eine wertvolle Verstärkung unseres Kaders. Wir stehen in den kommenden Wochen vor grossen sportlichen Herausforderungen. Dafür brauchen wir belastbare Spieler, die konstant ihre Topleistung abrufen”, so Völler. “Timothy Fosu-Mensah erfüllt unsere Ansprüche. Er hat seit 2017 in der Premier League viele Erfahrungen gesammelt und besitzt die fussballerische Klasse, um uns beim Erreichen unserer Ziele zu helfen.“

Für Fosu-Mensah bedeutet der Wechsel nach Leverkusen einen “Schritt in eine total interessante und sehr starke Liga, in der Bayer 04 schon seit Jahren zu den besten Teams gehört. Ich freue mich sehr auf diese Mannschaft und auch auf die Zusammenarbeit mit Peter Bosz”, betont er und fügt an: “In den vergangenen Tagen habe ich viel mit dem Trainer geredet, und auch die Gespräche mit Simon Rolfes und Rudi Völler haben mich davon überzeugt, dass es in Leverkusen grossartige Perspektiven gibt. Sowohl für mich persönlich als auch für uns als Team. Das wird richtig spannend.”

adk 13 Januar, 2021 16:40