Bosz rechnet mit Havertz-Abgang – Juve raus

Hinsichtlich eines Verbleibs von Kai Havertz bei Bayer Leverkusen will sich Peter Bosz keinen Illusionen hingeben. Mit Juventus Turin soll sich indes ein Interessent aus dem Wettbieten verabschieden.

Peter Bosz geht fest davon aus, dass Kai Havertz seine letzte Saison im Dress von Bayer Leverkusen spielen wird. “Er kann nächsten Sommer nicht gehalten werden. […] Das wird ein Transfer über 100 Millionen Euro”, rechnet der Leverkusener Übungsleiter beim “Algemeen Dagblad” im Gegenzug mit einer üppigen Ablöse.

Das Verzeichnis an Klubs, die als potenzielle Havertz-Abnehmer gehandelt werden, ist riesig. Aus der Premier League gelten der FC Liverpool, der FC Chelsea sowie Manchester United als interessiert. Hoch im Kurs soll Havertz ebenso beim deutschen FC Bayern stehen.

Juve ist der Preis zu hoch

Juventus Turin verabschiedet sich derweil aus dem Poker, wie das italienische Portal “Calciomercato.com” berichtet. Demnach sind der Alten Dame die 100 Millionen Euro Ablöse, die der Werksklubs mindestens aufruft, zu viel. In Leverkusen liegt bereits der Plan in der Schublade, in welcher Art der Havertz-Erlöst reinvestiert werden soll.

“Für die mindestens 100 Millionen werden wir versuchen, uns auf drei oder vier Positionen zu verstärken”, sagt Bosz. Nach längerer Durststrecke fand Havertz zurück in die Spur. Der deutsche Nationalspieler weist im Jahr 2020 starke acht direkte Torbeteiligungen vor.

aoe 14 März, 2020 15:40