Chelsea: Lampard dementiert Angebot für Kai Havertz

Mit Timo Werner holt der FC Chelsea in diesem Sommer einen Topspieler aus der Bundesliga. Auch Kai Havertz wurde zuletzt als potentieller Neuzugang gehandelt. Zu diesem Tranfser wird es allerdings zumindest in nächster Zukunft nicht kommen.

Dies hat Chelsea-Coach Frank Lampard am Mittwoch auf einer Pressekonferenz klargestellt. “Es gibt kein Angebot von Chelsea für Kai Havertz. Er ist offensichtlich ein Top-Spieler, aber wir sind nicht in Gesprächen, um ihn zu verpflichten”, so der Blues-Coach.

Immer mehr deutet darauf hin, dass Havertz aufgrund der Coronakrise und der limitierten Budgets der Topklubs eine weitere Saison bei Bayer Leverkusen anhängt. Auch der FC Bayern hat sich für diesen Sommer bereits von einem Engagement des deutschen Nationalspielers verabschiedet.

Ob sich für den 21-Jährige eine Türe bei Real Madrid, angeblich das Wunschziel von ihm, öffnet, ist fraglich.

psc 24 Juni, 2020 14:46