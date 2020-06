Datum für die Zukunfts-Entscheidung um Kai Havertz steht

Bleibt Jungstar Kai Havertz Bayer Leverkusen eine weitere Saison erhalten oder zieht er im Sommer von dannen? Diese Frage soll kurz nach dem Pokalfinale am 4. Juli fallen.

Dann trifft die Werkself im Endspiel auf den FC Bayern. Kai Havertz könnte unter Umständen sein letztes Spiel für Leverkusen bestreiten. Das Interesse an ihm im In- und Ausland ist bekanntlich gross. Angeblich würde der 21-Jährige am liebsten nach Spanien zu Real Madrid wechseln. Ob sich ein solcher Transfer bereits in diesem Sommer reüssieren lässt, ist aber offen. Kai Havertz soll zunächst Gespräche mit den Klubverantwortlichen von Bayer führen. Diese fordern weiterhin eine Ablöse von 100 Mio. Euro für ihren derzeit wertvollsten Profi.

Sollte Leverkusen die Champions League verpassen, würde sich der Wunsch nach einem Klubwechsel des Youngsters verstärken. Erst einmal konzentriert sich aber bei ihm und auch dem aktuellen Verein alles auf die noch ausstehenden Spiele in Bundesliga und DFB-Pokal, wie Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes der “Bild” erklärt: “Jetzt ruht erst mal alles. Die ganze Konzentration liegt bei uns auf Mainz und dann auf dem Endspiel in Berlin.”

psc 25 Juni, 2020 10:42