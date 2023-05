Die Entscheidung um die Zukunft von Granit Xhaka fällt diese Woche

Granit Xhaka kündigt an, dass noch in dieser Woche die Entscheidung bezüglich seiner Zukunft fallen wird. Alles deutet auf einen Wechsel zu Bayer Leverkusen hin.

Der Bundesligist wird wohl rund 15 Mio. Euro Ablöse für eine Verpflichtung des Mittelfeldprofis zahlen. Xhaka soll bereits Gespräche mit Trainer Xabi Alonso geführt haben, der ihn als künftigen Leader für die Werkself sieht.

Nach der 0:1-Niederlage gegen Nottingham Forest hat Xhaka dem "Evening Standard" am Samstag verraten, dass man in dieser Woche Neuigkeiten erfahren werde: "Ich denke, die Fans verdienen dies und ich selbst auch. Wir haben in der Premier League noch eine Woche, ich will diese geniessen und ihr werdet nächste Woche erfahren, wie meine Zukunft aussieht." Klarheit soll somit noch vor dem abschliessenden Spiel gegen die Wolves am kommenden Sonntag herrschen.

Nach sieben teilweise turbulenten Jahren bei den Gunners geht es für den Schweizer Nati-Captain wohl wieder zurück in die Bundesliga, wo er vor dem Arsenal-Wechsel insgesamt vier Jahre für Gladbach auflief.

psc 22 Mai, 2023 14:31