Auch Exequiel Palacios könnte Leverkusen noch verlassen

Bayer Leverkusen hat in diesem Sommer einen regelrechten Aderlassen an Topspielern hinnehmen müssen. Mit Exequiel Palacios könnte noch ein weiterer namhafter Abgang hinzukommen.

Laut "Sky Sports" gibt es am 26-jährigen Argentinier Interesse aus der Premier League. West Ham United will sich demnach mit dem Mittelfeldprofi verstärken. Die Hammers könnten sich noch in diesem Sommer von Guido Rodríguez (31) und Lucas Paqueta (27) trennen und suchen deshalb Ersatz im Zentrum. Palacios soll auf der Wunschliste weit oben stehen.

Der 36-fache Nationalspieler steht in Leverkusen noch bis 2028 unter Vertrag. In dieser Saison könnte er für den neuen Trainer Marc-André ter Stegen insbesondere nach dem Abgang von Granit Xhaka zu einer sehr wichtigen Stammkraft avancieren. Zuletzt wurde er phasenweise auch schon mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Bis Anfang September bliebe noch Zeit für einen Transfer.

psc 5 August, 2025 18:55