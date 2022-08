Finnen-Stürmer Joel Pohjanpalo und Leverkusen gehen definitiv getrennte Wege

Der finnische Angreifer verlässt Bayer Leverkusen nach insgesamt neun Jahren endgültig. Der 27-Jährige schliesst sich Serie B-Klub Venezia an.

1,5 Mio. Euro Ablöse fliessen für den 56-fachen Nationalspieler. “Wir sind Joel sehr dankbar für seinen Einsatz in den vergangenen Jahren. Er hat sich immer total mit Bayer 04 identifiziert”, lobt Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes den Finnen zum Abschied. “Wir wünschen Joel in Italien den Erfolg, den er verdient hat.” Pohjanpalo unterschreibt in Venedig für drei Jahre bis 2025.

Primavera: Jay Enem al Venezia FC Enem, 19 anni, la scorsa stagione era il miglior marcatore nell’Under 18 dell’Ajax.https://t.co/zq2F8DD0EW#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/yWTW2tMktW — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) August 18, 2022

psc 19 August, 2022 17:32