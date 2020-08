Fix: Karim Bellarabi verlängert in Leverkusen

Flügelspieler Karim Bellarabi verlängert seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen.

Der 30-jährige Angreifer, der bereits seit 2011 für die Werkself spielt, wird seine Schuhe weitere drei Jahre für den Bundesliga-Klub schnüren. “Er ist pfeilschnell, technisch versiert, mannschaftsdienlich und torgefährlich. Seit vielen Jahren gehört Karim Bellarabi immer zu den Top-Scorern unserer Mannschaft”, sagt Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes. “Mit ihm zu verlängern, war für uns von grosser Wichtigkeit. Wir sind hochzufrieden, dass es geklappt hat.”

In der letzten Saison lief Bellarabi in der Bundesliga in 26 Partien auf und steuerte vier Assists und acht Assists bei.

“Dass ich diese sportliche Entwicklung durchlaufen konnte, hängt auch mit dem Vertrauen zusammen, das ich hier im Verein immer bekommen habe – besonders zu Beginn, als ich als noch nicht etablierter Spieler mit Verletzungen zu kämpfen hatte”, betont Bellarabi und führt aus: “Ich möchte auch künftig dazu beitragen, dass wir alle zusammen unsere sportlichen Ziele erreichen. Bayer 04 ist ein super Verein, über viele Jahre hinweg im Top-Bereich der Bundesliga und auch Stammgast in Europa.”

psc 13 August, 2020 13:53