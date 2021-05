Perfekt: Leverkusen bestätigt Seoane-Verpflichtung

Bayer Leverkusen bestätigt das Engagement von Gerardo Seoane. Der 42-Jährige verlässt YB nach drei Jahren und unterschreibt beim Bundesliga-Klub bis 2024.

Medienberichten zufolge fliesst für den Trainer 1 Mio. Franken Ablöse nach Bern. “Mit Gerardo Seoane wollen wir in der kommenden Saison wieder angreifen. Er ist dreimal in Folge mit den Young Boys Schweizer Meister geworden und hat 2020 auch den Pokalsieg geholt – und das mit einer attraktiven und offensiven Spielidee, die unserer Philosophie in Leverkusen sehr nahekommt”, sagt Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes und ergänzt: “Über einen angriffslustigen, dominanten und technisch anspruchsvollen Stil definieren wir uns hier seit langem. Und diese Spielweise wollen wir in den kommenden Jahren gemeinsam mit Gerardo Seoane weiterentwickeln und damit erfolgreich sein.”

Seoane freut sich nach eigener Aussage auf einen “Sprung auf das nächste Level. Natürlich schauen wir Schweizer immer auch auf die Bundesliga. Das ist eine europäische Top-Liga, und Bayer 04 Leverkusen gehört darin seit vielen Jahren beständig zur Spitze.” Neben ihm wechselt auch sein bisheriger Assistent Patrick Schnarwiler von YB nach Leverkusen.

Seoane führt aus: “Ich finde es extrem reizvoll, einen Bundesliga-Kader mit solch einem Potenzial zu trainieren“, sagt Seoane. „In dem sehr professionellen und ambitionierten Umfeld hier am Rhein sehe ich ideale Bedingungen, um attraktiven Fußball zu spielen und in der Liga und in Europa unter den Top-Teams mitzumischen. Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung!”

Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler freut sich, dass der Klub einen Trainer verpflichtet hat, “der in den vergangenen drei Jahren die Young Boys als unangefochtene Nummer 1 der Schweiz etabliert hat. Mit welcher Souveränität die Berner unter seiner sportlichen Leitung die dortige Meisterschaft beherrscht haben, ist beeindruckend. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Gerardo. Er wird eine Bereicherung für die Bundesliga sein.”

🤝 Gerardo #Seoane wird neuer Cheftrainer von #Bayer04 – Hannes Wolf kehrt zum DFB zurück. Alle Infos 👉https://t.co/feEekhrTSB pic.twitter.com/DWU0aDdMQ3 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 19, 2021

Gerry Seoane wird YB am Saisonende verlassen und in die deutsche Bundesliga wechseln: Der YB-Meistertrainer hat bei Bayer 04 Leverkusen einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Merci Gerry 💛🖤 ℹ️➡️https://t.co/JndmUPNQUK

🎥➡️https://t.co/MFp8P4qb4D#BSCYB #YBFOREVER pic.twitter.com/lYE72blsKg — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) May 19, 2021

psc 19 Mai, 2021 10:39