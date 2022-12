Florian Wirtz meldet sich nach Testspiel gegen FCZ vollständig fit zurück

Florian Wirtz hat seinen Kreuzbandriss überstanden und meldet sich nach einem Testspiel gegen den FC Zürich vollständig fit zurück.

Der 19-Jährige will in der zweiten Saisonhälfte voll angreifen, nachdem er die erste wegen den Folgen seiner Verletzung im April verpasst hatte. Beim 4:1-Sieg gegen den FCZ am Samstag bestritt Wirtz die erste Halbzeit und trug sich auf Anhieb in die Torschützenliste ein. Mit seinem Auftritt ist der Angreifer dennoch nicht restlos zufrieden, wie er dem «kicker» hinterher verrät: «Es ist natürlich schön, dass ich ein Tor gemacht habe, aber ich hätte gewollt, dass mir andere Aktionen auch besser gelingen. Es gab in jeder Aktion etwas, an dem ich noch arbeiten muss: wieder das Gefühl zu bekommen, Bälle an- und direkt mitzunehmen. Da hatte ich ein paar Fehler drin.»

Dass noch vier Wochen Zeit bleiben bist zur Wiederaufnahme des Ligabetriebs, passt Wirtz. Ab dem kommenden Jahr will er wieder voll attackieren und fühlt sich auch fähig dazu: «In den nächsten Tests wird sich das entwickeln. Dann werde ich wieder zu 100 Prozent der sein, der ich vorher war. Ab nächstem Jahr kann man wieder voll mit mir rechnen.»

Leverkusens Trainer Xabi Alonso ist jedenfalls glücklich über das Wirtz-Comeback: «Mit Flo sind wir eine bessere Mannschaft und ich bin mit ihm auch ein besserer Trainer.»

psc 19 Dezember, 2022 13:40