Gerardo Seoane erhält bei Bayer Leverkusen einen weiteren Co-Trainer – vom FC Barcelona.

Der Spanier Alberto Encinas stösst zur Werkself. Der 39-Jährige war seit 2017 als Co-Trainer der U19 der Katalanen tätig. Ausserdem war er zeitweise Assistent von Barças B-Mannschaft. Ab sofort unterstützt er den neuen Leverkusener Chefcoach Gerardo Seoane.

Die Verpflichtung von Encinas strebte der Bundesligist offenbar schon seit längerem an: “Alberto Encinas war bereits seit längerem in unserem Blickfeld. Er hat im Nachwuchsbereich des FC Barcelona sehr erfolgreich gearbeitet. In seiner Verantwortung lag es, junge Spieler zu entwickeln und für höhere Aufgaben bei Barca vorzubereiten”, sagt Bayer 04-Sportdirektor Simon Rolfes.

Der Spanier betrachtet seinen Wechsel nach Leverkusen als “eine grossartige Möglichkeit, meine Ideen und Fähigkeiten bei einem bedeutenden deutschen Verein einzubringen. Der Wechsel ins Ausland reizt mich, und Bayer 04 hat seit vielen Jahren immer wieder junge Spieler an die internationale Spitze herangeführt”, so Encinas. “In dieser Tradition wollen wir weitermachen, hierzu möchte ich meinen Teil beitragen und auch mit Leverkusen erfolgreich sein.”

