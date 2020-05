Havertz deutet Abgang an: “Am Saisonende Lösung finden”

In so einer Form wird Kai Havertz für Bayer 04 Leverkusen nicht zu halten sein. Der Mittelfeldspieler deutet nun selbst auf einen Abgang zum Saisonende hin.

Kai Havertz ist derzeit in Top-Form und ohnehin schon länger im Visier des FC Bayern und internationaler Top-Klubs. Im Anschluss an den 3:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach bezog der Mittelfeldspieler Stellung zu den Gerüchten um seine Person.

“Klar ist, dass im Moment viel spekuliert wird. Ist ja auch ganz normal. Die Spiele für Leverkusen stehen jetzt für mich im Vordergrund und ich versuche, mich darauf zu konzentrieren. Am Ende der Saison werden wir dann eine Lösung finden”, sagt Havertz, der dabei anfügt: “Ich bin Leverkusen sehr dankbar. Deswegen will ich das jetzt, wo noch so viele Spiele zu spielen sind, nicht irgendwie durcheinander bringen.”

Wohin es den 20-Jährigen, der in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, ziehen könnte, ist noch ungewiss. Klar sein dürfte: der deutsche Nationalspieler dürfte wohl eine Ablöse im Bereich der 100 Millionen Euro kosten.

adk 24 Mai, 2020 11:06