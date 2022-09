Hudson-Odoi vor Premiere

Bayers-Neuzugang Callum Hudson-Odoi könnte am Wochenende gleich einen „Kaltstart“ hinlegen. Der Werksklub gab am Dienstag die Verpflichtung des 21-jährigen Offensivspielers vom Chelsea FC bekannt, nun winkt am Samstag der erste Einsatz gegen Freiburg.

Leverkusen-Coach Gerardo Seoane lies noch offen, ob Hudson-Odoi direkt in der Startelf stehen wird oder ob er zunächst von der Bank kommt: „Der Spieler kommt von einem Top-Klub und war im Mannschaftstraining. Von daher hat er genügend Trainings in den Beinen”. Was dem Engländer laut Seoane noch fehle, sei der Spielrhythmus: „Aber das war ja auch einer der Gründe, warum sich der Spieler für diesen Wechsel entschieden hat“.

soe 3 September, 2022 13:24