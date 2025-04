Jonathan Tah macht seinen Abgang aus Leverkusen offiziell

Auch wenn der im Sommer ablösefreie Jonathan Tah noch keinen Vertrag unterzeichnet hat, ist sein Abgang aus Leverkusen definitiv.

Dies bestätigt der Innenverteidiger nach dem 1:1-Remis der Werkself beim FC St. Pauli. "Ja", er werde Leverkusen verlassen, so Tah. Wohin es ihn zieht, lässt er aber vorderhand offen. Er hat sich diesbezüglich auch noch keine Deadline gesetzt. "Nee, um ehrlich zu sein, habe ich da kein Zeitfenster. Aber der Verein weiss darüber Bescheid. Und es ist wie die ganze Zeit auch schon alles sehr offen kommuniziert von mir", so Tah: "Es ist von Anfang an alles gesagt gewesen. Es gab einen Zeitpunkt, an dem ich die Entscheidung getroffen habe, meinen Vertrag nicht zu verlängern und nicht hier zu bleiben. Dabei bleibt es jetzt auch."

Bereits vor Jahresfrist stand sein Abgang aus Leverkusen bevor. Der FC Bayern bemühte sich zwischenzeitlich intensiv, sah dann aber doch von einem Transfer ab. Im Hinblick auf die kommende Saison werden bislang vor allem der FC Barcelona und auch Real Madrid als potentiell neue Adressen des Nationalspielers gehandelt. Die Premier League könnte auch zum Thema werden.

psc 21 April, 2025 10:31