Jungstar Florian Wirtz hat klaren Plan für die nächsten 2 Jahre

Dem erst 18-jährigen Florian Wirtz wird zugetraut eine echte Weltkarriere hinzulegen. Der Youngster fühlt sich bei Bayer Leverkusen sehr wohl und will auch noch eine Weile da bleiben.

Dies bestätigt sein Vater und Berater Hans-Joachim Wirtz nun auch öffentlich. “Florian will auf jeden Fall die nächsten zwei Jahre eine gute Rolle in Leverkusen spielen. Was danach kommt, weiss man noch nicht. Sein Fokus liegt aber jetzt nur auf Bayer und der Nationalelf.”

Somit scheint klar, dass Wirtz mindestens bis Juni 2023 bei seinem aktuellen Klub bleibt. Zurzeit gibt es nach einem furiosen Saisonstart mit fünf Toren und vier Assists in sechs Spielen Lob von allen Seiten. Vertraglich ist der Youngster sogar bis 2026 an Bayer Leverkusen gebunden.

psc 27 September, 2021 11:12