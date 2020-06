Kai Havert fällt weiterhin aus

Bayer Leverkusen muss auch im Pokal-Halbfinale gegen den 1. FC Saarbrücken am Dienstagabend auf seinen Jungstar Kai Havertz verzichten.

Bereits am Tag zuvor ist klar, dass der 20-Jährige die Partie wegen anhaltenden Verletzungsproblemen nicht bestreiten kann. “Für Kai kommt das Spiel zu früh – er wird morgen nicht dabei sein”, stellt Trainer Peter Bosz auf einer Pressekonferenz klar und führt aus: “Er könnte zwar spielen, aber das wäre mit einem Risiko verbunden. Das wollen wir verhindern und hoffen, dass er dann am Sonntag spielen kann.” Dann trifft Leverkusen auswärts auf Schalke 04. Bereits bei der 2:4-Niederlage gegen die Bayern am Samstag fehlte Havertz verletzungsbedingt.

psc 8 Juni, 2020 15:23