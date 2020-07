Kai Havertz bekräftigt seinen Wechselwunsch

Kai Havertz hält an seinem Entschluss fest, Bayer Leverkusen in diesem Sommer zu verlassen.

Laut einem Bericht der “Sport Bild” wird der deutsche Nationalspieler bereits in den kommenden Tagen erneut auf die Klubführung zugehen und ihr klarmachen, dass er sich einen Transfer noch in diesem Sommer wünscht. Die Destination für den 21-Jährigen scheint gefunden: Ein Wechsel zu Chelsea soll über die Bühne gehen. Blues-Direktorin Marina

Granovskaia wird in Leverkusen bereits in Kürze mit einem konkreten Angebot für Kai Havertz vorstellig werden.

Die Werkself rückt von ihrer Ablöseforderung von 100 Mio. Euro nicht ab. Offen ist noch, welcher Teil als Fixsumme und welcher als Bonus definiert wird. Chelsea hofft den festen Betrag auf 70 Mio. Euro festlegen zu können.

Offen wäre auch, ob Havertz die Europa League-Kampagne noch in Leverkusen zuende spielt. Aufgrund des Verletzungsrisikos könnte letztlich darauf verzichtet werden. So lief es auch bei Timo Werner, der in dieser Saison nicht mehr für RB Leipzig spielt.

psc 22 Juli, 2020 09:48