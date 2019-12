Kevin Volland steht im Fokus der Gunners

Bayer Leverkusens Stürmer Kevin Volland hat das Interesse von Arsenal geweckt.

Der 27-jährige Stürmer, der in der Hinrunde für die Werkself in 17 Bundesliga-Einsätzen fünf Tore und sieben Assists beigesteuert hat, wurde von Arsenal-Scouts laut “Sky Sports” mehrfach beobachtet. Sie wollen dem neuen Trainer Mikel Arteta, der ab sofort massgeblichen Anteil an den Transferplanungen hat, eine Verpflichtung des Torjägers nahelegen. Kevin Volland steht in Leverkusen noch bis Juni 2021 unter Vertrag. Der Bundesligist bietet dem Angreifer angeblich eine lukrative Verlängerung an. Bislang hat Volland aber nicht unterschrieben.

psc 23 Dezember, 2019 17:28