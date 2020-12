Leon Bailey bereitet einen Premier League-Wechsel vor

Leon Bailey ist am erfolgreichen Saisonverlauf von Bundesligst Bayer Leverkusen massgeblich beteiligt. Offenbar sieht er seine Zukunft mittelfristig aber anderswo.

Der 23-jährige Jamaikaner hat jedenfalls einen Wechsel seiner Berateragentur vorgenommen. Bailey wird künftig von Unique Sports Management vertreten. Diese Agentur pflegt vor allem hervorragende Kontakte in die Premier League. Die Insel gilt Berichten zufolge schon länger als Ziel des 23-jährigen Angreifers, der bereits seine vierte Saison in Leverkusen bestreitet und noch bis 2023 an die Werkself gebunden ist.

Mit 16 Skorerpunkten in 18 Spielen präsentiert sich der Stürmer in dieser Spielzeit besonders stark. Sein neuer Berater Mike Appiason will erst einmal die Ruhe bewahren: “Er hat bisher eine fantastische Saison gespielt, genau wie Leverkusen. Zweifellos wird er viele Abnehmer haben, aber im Moment liegt sein Fokus einzig und allein darauf, Leverkusen dabei zu helfen und die Saison so stark wie möglich zu beenden.”

Im nächsten Sommer dürfte ein Transfer aber zumindest thematisiert werden.

psc 30 Dezember, 2020 16:38