Levekusen dementiert Angebot für Ajax-Goalie André Onana

Bayer Leverkusen dementiert eine Meldung, wonach man sich auf der Goalieposition mit André Onana von Ajax Amsterdam verstärken will.

Der 24-jährige Kameruner ist ein früherer Schützling von Bayer 04-Coach Peter Bosz und hat bereits im Frühjahr klargestellt, dass er Ajax trotz weiterlaufendem Vertrag in diesem Sommer verlassen will. Wohin ist noch nicht klar. Laut “De Telegraaf” und “Voetbal International” soll Leverkusen mit einem Angebot für Onana vorstellig geworden sein. Von 20 Mio. Euro plus Boni ist die Rede.

Aus Leverkusen folgt nun aber das rasche Dementi. “Lukas (Hradecky, Anm. d. Red.) hat eine gute Saison gespielt. Wir haben einen guten Keeper. Onana ist kein Thema”, sagt Sportdirektor Simon Rolfes gegenüber “kicker”. Geschäftsführer Rudi Völler doppelt nach: “Das ist gar kein Thema. Das ist absoluter Blödsinn. Wir haben mit Lukas einen absoluten Top-Torhüter.”

psc 27 Juli, 2020 13:15